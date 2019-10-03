تركي آل الشيخ يعيد عمرو دياب للأغنية الوطنية (فيديو)

أعاد المستشار تُركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الفنان المصري عمرو دياب للأغنية الوطنية مجددًا، وذلك بعد غياب استمر قرابة 8 أعوام، مؤكدًا أن الأغنية إهداء خاص منه للشعب المصري.

وحملت الأغنية الجديدة عنوان ”أنا بعشقك يا مصر“، وطرحها تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، وعلقّ قائلًا: ”إهداء لشعب مصر“.

الأغنية في بدايتها جمعت بين تركي آل الشيخ وصورته مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وهي من غناء عمرو دياب، وألحان روزام، وكلمات تركي آل الشيخ.

وتمت الاستعانة بصور تدل على الحضارة المصرية، منها صور الأهرامات والجمال، إضافة إلى صور الرؤساء أنور السادات وجمال عبدالناصر.

كما عرض الفيديو صورًا لنجوم مصر القدامى، أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب وأحمد زكي.

يُذكر أن آخر أغنية وطنية لدياب كانت عام 2011، وأهداها وقتها لشهداء ثورة 25 يناير وحملت عنوان ”مصر قالت“.