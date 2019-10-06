في السعودية.. شخص يهدد بقتل آخر بسلاح رشاش في وضح النهار (فيديو)

تداول نشطاء سعوديون على تويتر، أمس، مقطع فيديو لشخص يقوم بتهديد شخص آخر بسلاح رشاش على طريق الجبيل-الدمام السريع.

وذكرت وسائل إعلام سعودية، إن الحادثة بدأت عندما منع سائق، سائقا آخر من تجاوزه على الطريق السريع، إلا أن الأمر تطور ليقف أحدهما مغلقا الطريق أمام الآخر ليترجل من مركبته مشهرا سلاحه الرشاش نحوه مهددا بقتله.

هل هذا أرهاب شوارع؟!

اليوم على طريق الجبيل الدمام

واحد يحد واحد بالسيارة وبالأخير نزل له بالرشاش ???? يا الله سترك pic.twitter.com/PrnKl7sScs — #بيئتنا_نظيفة (@Hassaclean) October 6, 2019

واستدعى المشهد الفريد من نوعه، وقوف عدد من السيارات وسط ذهول سائقيها من المشهد.

وطالب أغلب النشطاء الجهات الأمنية بتوقيف الأشخاص الذين ظهروا بالفيديو لا سيما الرجل الذي أشهر السلاح الرشاش.

وعن عقوبة حيازة السلاح الناري في السعودية بدون ترخيص، نقلت صحيفة سبق، عن النيابة العامة قولها إنه ”يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 18 شهرًا وبغرامة إلى 6000 ريال، كل من تثبت حيازته لسلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص“.