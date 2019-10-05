من الفتاة التي ظهرت على ”تويتر الجيش الإسرائيلي“ ضمن صورة خامنئي مع نصر الله وسليماني؟

أثارت الصورة التي نشرها موقع الجيش الإسرائيلي على تويتر، يوم الخميس الماضي، وظهرت فيها فتاة غير معروفة للكثيرين، ضمن الصورة التي كان نشرها موقع مرشد عام إيران علي خامنئي في وقت سابق من الأسبوع الماضي، ردود فعل متفاوتة تركز الكثير منها على شخص الفتاة التي بانت في الصورة.

وكان واضحًا أن ما نشره الجيش الإسرائيلي هو صورة مُركبة، بنظام الفوتوشوب، استخدم فيها الأصل الذي يظهر فيه خامنئي مع قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني، أثناء وجود أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، في إيران ضمن زيارة لم يحدد مكتب خامنئي زمانها، ثم أضيفت للقطة الأصلية صورة فتاة، لا يعرفها الكثيرون، ليبدو الموضوع مثيرًا للمزيد من التساؤل.

صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل“ في رصدها لردود الفعل على هذه الحركة غير المعهودة من الجيش الإسرائيلي، أوضحت أن توقيت نشر الصورة، يوم الخميس الماضي، يصادف ما بات يُعرف في الولايات المتحدة وبعض دول العالم بأنه“اليوم العالمي للفتيات الوضيعات.. Mean Girls Day“.

واستعادت لتفسير المناسبة، أن فيلمًا أمريكيًا كوميديًا كان عُرض العام 2004 بهذا الاسم، لقي رواجًا كبيرًا، وقد جرى في الفيلم استخدام تعبير“اليوم هو الثالث من أكتوبر“، بطريقة إيحائية تحوّل فيها الثالث من أكتوبر إلى مناسبة عالمية للتذكير بشلل ”البوي فرندز والفتيات الوضيعات“ وذلك في نطاق التحذير من مثل هذه الائتلافات.

والصورة المضافة بالفوتوشوب على يمين خامنئي هي للمثلة الأمريكية ليندسي لوهان، كما ظهرت في الفيلم، مع زميلاتها، وبطريقة جعلت آخرين يرفعون أصواتهم بالقول:“لا تجلسوا معهن، فهن وضيعات“.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن ما فعله الجيش الإسرائيلي في التعامل مع صورة خامنئي، ونصر الله، وسليماني، رآه بعض الإسرائيليين طريفًا، لكن آخرين داخل الجيش وخارجه وجدوا فيه تصرفًا صبيانيًا.

لكن الصورة في كل الأحوال ما زالت تلقى رواجًا على السوشيال ميديا، كما أوضح التقرير.