الحوثيون: تصريح الأمير خالد بن سلمان عن مبادرتنا ”مؤشر إيجابي“

قالت جماعة الحوثي في اليمن إن تصريح نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، حول مبادرتها، مؤشر إيجابي يدعم السلام، على حد قولها.

وفي تغريدة نشرها بوقت متأخر مساء أمس الجمعة، قال نائب وزير الخارجية بحكومة الحوثيين حسين العزي (غير معترف بها دوليًا)، إن ”‏ما عبر عنه الأمير خالد تجاه مبادرة صنعاء، مؤشر إيجابي وإضافة لصوت السلام والعقل“.

وأضاف العزي: ”مما يسعدنا أننا كنا وما زلنا وسنبقى نتصرف من موقع المدافع وليس المعتدي“، وتابع القول ”كل قتالنا ونضالنا إنما كان وسيبقى من أجل السلام“.

وأمس الجمعة، قال خالد بن سلمان، في تغريدات عبر تويتر، إن ”التهدئة التي أُعلنت من اليمن (من قبل الحوثيين) تنظر لها المملكة بإيجابية، كون هذا ما تسعى له دومًا، وتأمل أن تُطبق بشكل فعلي“.

وقال الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع محطة (سي.بي.إس) التلفزيونية إن اقتراح الحوثيين يمثل خطوة إيجابية نحو حوار سياسي أكثر جدية، مضيفًا أن السعودية منفتحة على كل المبادرات من أجل حل سياسي في اليمن. وأضاف أن المملكة تأمل أن يحدث ذلك اليوم بدلًا من الغد.