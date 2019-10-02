الأمير محمد بن نايف يعزي عائلة اللواء عبدالعزيز الفغم (فيديو)

قدم الأمير محمد بن نايف، ولي العهد السعودي السابق، العزاء لأسرة بداح بن عبدالله الفغم في وفاة نجلهم اللواء الراحل عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبدالعزيز.

محمد بن نايف يعزي في وفاة حارس الملك سلمان #عبدالعزيز__بداح_الفغم ولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف يعزي في وفاة حارس الملك سلمان #عبدالعزيز__بداح_الفغم #إرم_نيوز تم النشر بواسطة ‏Erem News إرم نيوز‏ في الثلاثاء، ١ أكتوبر ٢٠١٩

وأشاد الأمير ”بن نايف“ بمناقب اللواء الراحل، وظهر في مقطع فيديو وهو يتحدث لأسرته عنه، قائلا: ”راح للي أكرم منا، ان شاء الله بيلقى كل اعماله عند رب العالمين، كان رجل..“.

وأكد أفراد أسرة اللواء الراحل، أن ”الفغم“ كان كثيرا ما يتغيب عنهم بسبب التزاماته بواجباته كحارس شخصي اتجاه كل من عمل تحت إمرتهم.

تعزية الامير #محمد_بن_نايف في #عبدالعزيز__بداح_الفغم

جزاكم الله خير سمو الامير pic.twitter.com/UJ7IdhEdJs — بداح بن طلال الفغم MBS (@ltbdah) October 1, 2019

وشهد عزاء الفغم حضورًا لافتًا لعدد كبير من الشخصيات البارز من أمراء

قتل اللواء عبد العزيز الفغم، ليل السبت/ الأحد، في مدينة جدة.

وكان اللواء الفغم، حارسًا شخصيًا للملك عبد الله بن عبد العزيز، وبعد وفاته أصبح حارسًا شخصيًا للملك سلمان بن عبد العزيز.