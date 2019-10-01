العميد سعد بن مسفر القحطاني.. حارس الملك سلمان الجديد خلفاً للواء عبدالعزيز الفغم

قالت حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية إن رئاسة الحرس الملكي بالمملكة العربية السعودية، قررت اليوم الثلاثاء، تعيين سعد بن مسفر بن بداح القحطاني قائداً لقوة الحرس الخاص خلفاً للواء عبدالعزيز بن بداح الفغم الذي قتل قبل أيام على يد صديقه خلال شجار تخلله إطلاق نار في بيت صديق ثالث هو فيصل السبتي، في حادثة صدمت المجتمع السعودي.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل نسخة من تعميم صادر عن إدارة شؤون الضباط برئاسة الحرس الملكي بالمملكة يقضي بتكليف الضابط سعد بن مسفر بن بداح القحطاني قائداً لقوة الحرس الخاص اعتباراً من 30 محرم 1441 وحتى إشعار آخر.

وأشاد طيف من السعوديين بقرار اختيار المسفر معتبرين أنه خير خلف لخير سلف في إشارة إلى الراحل اللواء عبدالعزيز الفغم.

وقال المغرد عبدالعزيز الفدغوش: ”نسأل الله العلي العظيم أن يوفق العميد سعد بن مسفر القحطاني لخدمة الدين والمليك والوطن ليكون خير خلف لخير سلف“.

نسأل الله العلي العظيم أن يوفق العميد سعد بن مسفر القحطاني لخدمة الدين والمليك والوطن ليكون خير خلف لخير سلف يا سعد وفقــك مولاك خدمة بلادك

يا خلف من فقدنا والفقيدة عضيدك حقــق الله مرادك في مزيد اجتهادك

والولاء والتفــاني بالمهمــة رصيــدك *عبدالعزيز الفدغوش* — عبدالعزيز الفدغوش (@alfadgoosh) October 1, 2019

وقال المغرد صالح آلسليمان: ”نسأل الله التوفيق والنجاح لسعادة /العميد سعد بن مسفر بن بداح العاطفي القحطاني بتكليفه قائدً لقوة الحرس الخاص خلفاً للمرحوم اللواء عبدالعزيز الفغم،، ألف مبروك يا سعادة العميد في خدمة الدين والمليك والوطن“.

نسأل الله التوفيق والنجاح لسعادة /العميد سعد بن مسفر بن بداح العاطفي القحطاني بتكليفه قائدً لقوة الحرس الخاص خلفاً للمرحوم اللواء عبدالعزيز الفغم،، ألف مبروك يا سعادة العميد في خدمة الدين والمليك والوطن ???????? pic.twitter.com/SbmV6JSQjS — صالح آلسليمان (@saelh5051) October 1, 2019

وقال المغرد أبوداهش محمد بن سعيد: ”يستاهل يخدم ملك يخدم الحرمين. الف مبروك للعميد/ سعد بن مسفر القحطاني قائد قوة الحرس الخاص بديلاً عن #اللواء_عبدالعزيز_الفغم رحمه الله.“.

يستاهل يخدم ملك يخدم الحرمين.

الف مبروك للعميد/ سعد بن مسفر القحطاني قائد قوة الحرس الخاص بديلاً عن #اللواء_عبدالعزيز_الفغم رحمه الله. — أبوداهش محمد بن سعيد (@msadahesh) October 1, 2019

وقال المغرد عبدالله بن حمد: ”ابارك ل ابن العم بل اخي سعادة العميد : سعد بن مسفر بن بداح ابن حلاص الحواصله ال عاطف القحطاني بمناسبة تكليفه قائد لقوة الحرس الخاص خلفاً للمرحوم للواء #عبدالعزيز_الفغم اللهم اجعلها عونا له على الطاعه واجعله نافعا ل دينه و مليكه و وطنه“.