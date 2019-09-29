الشرطة تكشف هوية القاتل.. تفاصيل مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان

كشفت شرطة منطقة مكة المكرمة اليوم الأحد، أن مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز جاء على إثر خلاف بينه وبين صديق له في منزل أحد أصدقائه، معلنة اسم القاتل.

وقال المتحدث باسم الشرطة في بيان إنه ”في مساء يوم السبت الموافق 29 / 1 / 1441هـ وعندما كان اللواء بالحرس الملكي / عبدالعزيز بن بداح الفغم ، في زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يدعي / ممدوح بن مشعل آل علي، وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء (عبدالعزيز الفغم) و(ممدوح آل علي) فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء / عبدالعزيز الفغم رحمه الله، ما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية، وعند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضاً الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره، وأسفر ذلك عن الآتي:

1 – مقتل الجاني على يد قوات الأمن.

2 – استشهاد اللواء / عبدالعزيز الفغم (رحمه الله) بعد نقله للمستشفى جراء إصابته من رصاص الجاني.

3 – إصابة تركي بن عبدالعزيز السبتي سعودي الجنسية، وجيفري دالفينو ساربوز ينغ فلبيني الجنسية الموجودين بالمنزل, كما أصيب خمسة من رجال الأمن بسبب طلق النار العشوائي من قبل الجاني، وقد جرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالتهم مطمئنة.

وأضافت أن الجهات المختصة تواصل تحقيقاتها في هذه القضية.

وقال نايف الفغم ابن شقيق اللواء المغدور في شرح ما حصل عبر ”تويتر“: ”رحم الله عمي اللواء عبدالعزيز بداح الفغم بعد مقتله حينما كان في منزل صديقه على يد صديق ثالث لهما غدرا وذلك مساء يوم امس السبت“.

وأضاف ناعياً عمه الراحل: ”رجل تشرف بخدمة وطنه وملوكه عن قرب والشرف لنا جميعًا بعد ذلك انا لله وانا اليه راجعون“.

رحم الله عمي اللواء عبدالعزيز بداح الفغم بعد مقتله حينما كان في منزل صديقه على يد صديق ثالث لهما غدرا وذلك مساء يوم امس السبت رجل تشرف بخدمة وطنه وملوكه عن قرب والشرف لنا جميعا بعد ذلك

انا لله وانا اليه راجعون — نايف الفغم (كلنا M B S) (@naiftalal111) September 29, 2019

بدوره، قال المغرد السعودي البارز ”بن عويد“ عبر سلسلة تغريدات: ”مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم مساء أمس في منزل صديقه فيصل السبتي، حيث تم اطلاق النار عليه من صديق آخر سابق له بعد اقتحام المنزل بسبب خلاف بينهما. لاحول ولاقوة الا بالله“.

وأضاف: ”المقتول اللواء عبدالعزيز الفغم – رحمه الله – كان في زيارة لمنزل صديقه (فيصل السبتي) وبحضور اخيه (تركي السبتي) دخل الجاني عليهما في المنزل (وهو صديق سابق للواء) ونشب بينها نقاش بسبب خلاف شخصي قديم“.

المقتول اللواء عبدالعزيز الفغم – رحمه الله – كان في زيارة لمنزل صديقه (فيصل السبتي) وبحضور اخيه (تركي السبتي) دخل الجاني عليهما في المنزل (وهو صديق سابق للواء) ونشب بينها نقاش بسبب خلاف شخصي قديم.#عبدالعزيز_الفغم — بن عويد #2030 ???????? (@fdeet_alnssr) September 28, 2019

واستطرد ”بن عويد“ قائلاً: ”تطور الموضوع وأطلق الجاني النار وقتل اللواء ( # عبدالعزيز_الفغم ) وأصاب (تركي السبتي) شقيق صديقه، وعامل فلبيني بالمنزل، ثم حاول الهروب ووجد الجهات الأمنية في الخارج وتبادل إطلاق النار معهم حيث تم قتله فورا“.

صوره لحظة تواجد الجهات الامنية وتطويق منزل صديق اللواء #عبدالعزيز_الفغم رحمه الله اثناء تحصن الجاني داخل المنزل في #حي_الشاطئ ب #جدة ومبادرته بإطلاق النار باتجاه رجال الامن ومحاولته للهروب مما ادى الى مقتله pic.twitter.com/5eoG8M4ldk — بن عويد #2030 ???????? (@fdeet_alnssr) September 29, 2019

ونشر المغرد السعودي صورة قال عنها: ”لحظة تواجد الجهات الأمنية وتطويق منزل صديق اللواء عبدالعزيز الفغم رحمه الله أثناء تحصن الجاني داخل المنزل في حي الشاطئ ب جدة ومبادرته بإطلاق النار باتجاه رجال الامن ومحاولته للهروب مما ادى الى مقتله“.

يذكر أن اللواء عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قتل ليل السبت/ الأحد، في مدينة جدة.

وكان الراحل اللواء الفغم، حارسًا شخصيًا للملك عبد الله بن عبد العزيز، وبعد وفاته أصبح حارسًا شخصيًا للملك سلمان بن عبد العزيز.

والتحق بكلية الملك خالد العسكرية مع بداية عام 1410هـ وتخرج منها بنهاية عام 1412 وعيّن باللواء الخاص وتم نقل خدماته إلى الحرس الملكي بعد دمجه مع اللواء الخاص.

وأعلنت عائلة الحارس الشخصي للملك سلمان اللواء عبدالعزيز الفغم، اليوم الأحد، أن تشييع جثمان الفغم سيكون بعد صلاة عشاء اليوم في الحرم المكي على أن يكون استقبال المعزين يومي الثلاثاء والأربعاء بعد الساعة الخامسة عصرًا في منزل العائلة.