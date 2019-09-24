آخر تطورات الإعصار هيكا.. السلطنة تصدر التحذير رقم 5 وموجة استوائية بانتظار السعودية

أظهرت آخر الصور الملتقطة من الأقمار الصناعية تراجع قوة الإعصار هيكا الذي ضرب الساحل العماني الثلاثاء، إلى عاصفة مدارية ويتوقع استمرار تراجعه ليتحول إلى منخفض جوي مع تحرك مركز العاصفة نحو الغرب باتجاه جنوب السعودية.
وأصدرت الأرصاد العمانية التحذير رقم 5 الذي تضمن التالي:
ومن المتوقع مع تحرك مسار العاصفة أن تتسبب باندفاع موجة استوائية رطبة نواحي الأراضي السعودية لتشمل مناطق بالربع الخالي ومن ثم المناطق الغربية والتي تشمل مكة وجدة والمدينة المنورة، يومي الجمعة والسبت المقبلين، ما سيتسبب بهطولات رعدية غزيرة نتيجة حالة من عدم الاستقرار عالية الفعالية قد تسبب تشكل فيضانات محلية.