مع وصول إعصار هيكا.. الأمطار الغزيرة تغرق أحياء سكنية جنوب سلطنة عمان (فيديو)

ضرب الإعصار هيكا مساء اليوم الثلاثاء ولاية الدقم في سلطنة عمان، بعد أن عبر نحو المنطقة الواقعة بين جزيرة مصيرة ورأس مدركة في السلطنة مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بالرياح العاتية على عدة مناطق منها الدقم، مصيرة، محوت، جهلان بني بو حسن، وهيما .
من المتوقع أن يصل الإعصار الذي تم تصنيفه من الدرجة الأولى، إلى عدة مناطق أخرى في السلطنة خلال الساعات المقبلة.
حاليا: بداية عبور مركز الإعصار المداري #هيكا بين جنوب جزيرة مصيرة و رأس مدركة.
— الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) September 24, 2019
تسببت الأمطار شديدة الغزارة التي هطلت على ولاية الدقم التي تقع الآن تحت التأثير المباشر لإعصار هيكا بإغراق بعض الأحياء السكنية في السواحل الجنوبية للسلطنة ، بحسب ما نشر موقع طقس العرب – السعودية عبر حسابه على ”توتير“.
#سلطنة_عمان????????????️
كميات كبيرة من الأمطار تساقطت على ولاية #الدقم في #سلطنة_عمان، يُذكر أن عين الإعصار #هيكا دخلت اليابسة قبل قليل .. شاهد الفيديو #الحاله_المداريه #Hikaa pic.twitter.com/NwfGeNnfX4
— طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) September 24, 2019
ووصل الإعصار إلى السواحل العمانية بعد أن تحولت العاصفة المدارية إلى إعصار صنف من الدرجة الثانية قبل أن ينخفض تصنيفه إلى الأولى.
#سلطنة_عمان????????????️
مُغامرة ومُخاطرة من أجل خزان مياه ..
نسأل الله السلامة لهم وللجميع
من #الدقم #الحاله_المداريه #Hikaa pic.twitter.com/WLDvq55x6G
— طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) September 24, 2019
Cyclone Hikka makes landfall on Duqum#OmanObserver #Oman #ROP #Hikka #هيكا #مصيره #الحالة_المدارية #الدقم pic.twitter.com/WXOTAS45Se
— Oman Observer (@OmanObserver) September 24, 2019
وقد أصدرت السلطات العمانية تحذيرًا لجميع سكان السلطنة، وتحديدًا للمناطق التي من المتوقع أن تتأثر بالإعصار، ما يقضي بضرورة أخذهم أقصى درجات الحيطة والحذر من الأمطار شديدة الغزارة والرياح العاتية التي تترافق مع الإعصار هيكا .
تحذير رقم (4)
Warning (4)#هيكا #بحر_العرب #hikaa#Arabian_Sea pic.twitter.com/p1p2B2yEp6
— الهيئة العامة للطّيران المدني (@PACAOMAN) September 24, 2019