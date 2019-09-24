مع وصول إعصار هيكا.. الأمطار الغزيرة تغرق أحياء سكنية جنوب سلطنة عمان (فيديو)

ضرب الإعصار هيكا مساء اليوم الثلاثاء ولاية الدقم في سلطنة عمان، بعد أن عبر نحو المنطقة الواقعة بين جزيرة مصيرة ورأس مدركة في السلطنة مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بالرياح العاتية على عدة مناطق منها الدقم، مصيرة، محوت، جهلان بني بو حسن، وهيما .

من المتوقع أن يصل الإعصار الذي تم تصنيفه من الدرجة الأولى، إلى عدة مناطق أخرى في السلطنة خلال الساعات المقبلة.

حاليا: بداية عبور مركز الإعصار المداري #هيكا بين جنوب جزيرة مصيرة و رأس مدركة. — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) September 24, 2019

تسببت الأمطار شديدة الغزارة التي هطلت على ولاية الدقم التي تقع الآن تحت التأثير المباشر لإعصار هيكا بإغراق بعض الأحياء السكنية في السواحل الجنوبية للسلطنة ، بحسب ما نشر موقع طقس العرب – السعودية عبر حسابه على ”توتير“.

ووصل الإعصار إلى السواحل العمانية بعد أن تحولت العاصفة المدارية إلى إعصار صنف من الدرجة الثانية قبل أن ينخفض تصنيفه إلى الأولى.

وقد أصدرت السلطات العمانية تحذيرًا لجميع سكان السلطنة، وتحديدًا للمناطق التي من المتوقع أن تتأثر بالإعصار، ما يقضي بضرورة أخذهم أقصى درجات الحيطة والحذر من الأمطار شديدة الغزارة والرياح العاتية التي تترافق مع الإعصار هيكا .