صُنف من الدرجة الأولى.. إعصار ”هيكا“ يتسبب في تعليق الدراسة بسلطنة عُمان (فيديو)

صُنف من الدرجة الأولى.. إعصار ”هيكا“ يتسبب في تعليق الدراسة بسلطنة عُمان (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

أعلن مساء اليوم الثلاثاء، تعليق الدراسة في جميع المدارس الحكومية والخاصة، حتى يوم الخميس المقبل، في محافظتين بسلطنة عُمان؛ وذلك تحسبًا لإعصار هيكا الذي يمر بالبلاد.

ورصدت الأرصاد العُمانية قبل قليل، اقتراب مركز الحالة المدارية ”هيكا“ من عبور المنطقة الواقعة بين جزيرة مصيرة ورأس مدركة مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بالرياح النشطة على مصيرة ومحوت والدقم وجهلان بني بو حسن وهيما.

وبدأ تأثير ”هيكا“ – الذي تم تصنيفه من الدرجة الأولى- على عدة مناطق في السلطنة، حيث وقعت ولاية محوت تحت تأثيره مباشرة، وشهدت الولاية رياحًا شديدة القوة تصحبها الأمطار الغزيرة، وفق حساب ”طقس العرب – السعودية“.

كما من المتوقع وصول الإعصار مناطق أخرى في السلطنة خلال الساعات القادمة.

واستنفرت اللجان العسكرية الفرعية لإدارة الحالات الطارئة، في كل من محافظة الوسطى ومحافظتي جنوب وشمال الشرقية بما فيها جزيرة مصيرة استعدادًا لاستقبال ”هيكا“، كما تشكلت فرق إنقاذ وطوارئ تحسبًا لأي حوادث قد تحصل.

وأظهرت صور جوية وثلاثية الأبعاد العاصفة ”هيكا“ ووصولها إلى سواحل سلطنة عمان، والتي من المنتظر أن تجتاح مناطق أوسع فيها مع مساء اليوم الثلاثاء، فيما من المرجح استمرارها حتى يوم الخميس.

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