إعصار ”هيكا“ يقترب من سلطنة عمان.. و“الأرصاد“ تحذر (فيديو)

حذرت الأرصاد العُمانية، يوم الثلاثاء، من الحالة المدارية ”هيكا“ بعد تحولها إلى إعصار من الدرجة الأولى في بحر العرب وبسرعة دوران حول المركز تقدر بـ(65- 70) عقدة واقترابها من الساحل العُماني.

وأظهرت صور جوية – نشرتها ”الأرصاد“ عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“، تأثر السلطنة بـ“هيكا“، إذ تدفقت السحب الثقيلة على محافظة شمال وجنوب الشرقية والوسطى وشمال الباطنة والبريمي مع هطول أمطار متفاوتة الغزارة على محافظة جنوب الشرقية.

الصورة الجوية توضح تأثر أجواء السلطنة بالحالة المدارية هيكا#بحر_العرب#هيكا pic.twitter.com/kWv43sncpr — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) September 24, 2019

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة بدء هطول الأمطار على المناطق الشرقية، تأثرًا بالإعصار.

عاجل : الان بداية تأثير الإعصار #هيكا على المناطق الشرقية من عمان #مركز_العاصفة

٢٤_٩_٢٠١٩ pic.twitter.com/4tJ1tS5i0f — مركز العاصفة (@Storm_centre) September 24, 2019

ما شاء الله على اجواء ولاية صور ، تحس ريحة هيكا ???????? #هيكا pic.twitter.com/PRyb24blGT — عبدالله الغافري ???????? (@omani_867) September 24, 2019

ومن المتوقع أن يصل الإعصار إلى ذروته مساء الثلاثاء ويستمر إلى غاية الخميس.