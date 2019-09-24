إعصار ”هيكا“ يقترب من سلطنة عمان.. و“الأرصاد“ تحذر (فيديو)

إعصار ”هيكا“ يقترب من سلطنة عمان.. و“الأرصاد“ تحذر (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

حذرت الأرصاد العُمانية، يوم الثلاثاء، من الحالة المدارية ”هيكا“ بعد تحولها إلى إعصار من الدرجة الأولى في بحر العرب وبسرعة دوران حول المركز تقدر بـ(65- 70) عقدة واقترابها من الساحل العُماني.

وأظهرت صور جوية – نشرتها ”الأرصاد“ عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“، تأثر السلطنة بـ“هيكا“، إذ تدفقت السحب الثقيلة على محافظة شمال وجنوب الشرقية والوسطى وشمال الباطنة والبريمي مع هطول أمطار متفاوتة الغزارة على محافظة جنوب الشرقية.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة بدء هطول الأمطار على المناطق الشرقية، تأثرًا بالإعصار.

ومن المتوقع أن يصل الإعصار إلى ذروته مساء الثلاثاء ويستمر إلى غاية الخميس.

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