العاهل السعودي يفتتح صالة ركاب جديدة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة (فيديو وصور)

افتتح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، صالة رقم 1 بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد في جدة، في إطار الجهود الهادفة لزيادة عدد الزوار الأجانب للمملكة وتنويع مصادر اقتصادها الذي يعتمد على النفط.

#الملك_سلمان بن عبدالعزيز يفتتح #مطار_الملك_عبدالعزيز_الدولي_الجديد صالة رقم (1) الذي يعد واحداً من أضخم المطارات على مستوى المنطقة بمساحة إجمالية تبلغ 810 آلاف متر مربع، وبطاقة استيعابية في مرحلته الأولى 30 مليون مسافر سنويا#إرم_نيوز #السعودية #جدة pic.twitter.com/EUh163QC4H — إرم نيوز (@EremNews) September 24, 2019

ومطار الملك عبدالعزيز هو المطار الرئيسي في جدة الذي يستقبل الحجاج والمعتمرين قبل توجههم إلى مكة لأداء المناسك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أنه بافتتاح صالة الركاب رقم 1 في مطار الملك عبدالعزيز تبلغ مساحته 810 آلاف متر مربع، ترتفع طاقته الاستيعابية إلى 30 مليون مسافر سنويًا.

وتستهدف الإصلاحات الاقتصادية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان جعل المملكة مقصدًا للترفيه ومقصدًا سياحيًا. كما تسعى لزيادة الإنفاق السياحي المحلي والأجنبي إلى 46.6 مليار دولار في 2020 من 27.9 مليار دولار في 2015، عندما أُعلنت خطة الإصلاح.

ويمثل الحج العمود الفقري لخطة توسيع السياحة في برنامج ولي العهد للإصلاح الاقتصادي الذي أُعلن قبل عام لتنويع الموارد الاقتصادية بعيدًا عن النفط.

ويشكل الحجاج غالبية زوار المملكة الذين يقدر عددهم بنحو 20 مليون زائر سنويًا إضافة إلى العمال الوافدين والمسافرين لأغراض تجارية.

ويستهدف المسؤولون زيادة عدد المعتمرين والحجاج إلى 15 مليونًا وخمسة ملايين على التوالي بحلول العام 2020، ثم مضاعفة عدد المعتمرين إلى 30 مليونًا بحلول عام 2030.

وأقرت الحكومة خططًا لإصدار تأشيرات دخول إلكترونية للزوار الأجانب من أجل حضور أحداث رياضية وحفلات، ويُتوقع إعلان التفاصيل الخاصة بها الشهر الجاري.