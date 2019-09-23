المستثمر السعودي مفلح الهفتاء يتوعد بمقاضاة ”الجزيرة“ و“بي إن سبورت“

أعلن مفلح الهفتاء، وهو مستثمر سعودي بارز في مجال الإعلام والبث الفضائي، الاثنين، أنه سيقاضي قناتي ”الجزيرة“ و ”بي إن سبورت“ القطريتين، بعد أن وجهتا له اتهامات ”دون دليل“ بالضلوع في عملية قرصنة بث تلفزيوني حصري.

وجاء حديث الهفتاء عبر حسابه في ”تويتر“ بعد ساعات من بث قناة ”الجزيرة“، تحقيقًا تلفزيونيًّا، زعم مقدمه أن ”الهفتاء هو من يقف خلف بث قناة بي أوت كيو التي تتهمها مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية بقرصنة بثها الحصري لأشهر البطولات الرياضية العالمية والتسبب بخسائر فادحة“.

وقال الهفتاء الذي يدير ويمتلك بضع شركات إعلامية، بينها ”المدينة الإعلامية السعودية“ المعروفة اختصارًا باسم ”شماس“، إن ”اتهام قناة الجزيرة له بالوقوف خلف بث قناة بي أوت كيو من مقر شماس في حي القيروان بمدينة الرياض، ادعاء دون أدلة“.

وأضاف: ”اللهم زِد وبارك، تتوقعون كم تعويضي من قناة بي إن سبورت في القضية التي سأرفعها عليهم، لو كان لديهم دليل كما يدعون لاستخدموه بالقضاء كما أبلغت مقدم البرنامج، أما أن يعرض تقريرًا على قناة فضائية بادعاء كاذب فهذا دليل إفلاس وإحدى السقطات الكثيرة من قبل إعلام عودّنا على كذبه“.

اللهم زِد وبارك تتوقعون كم تعويضي من فناة بي ان سبورت في القضية اللي ابي ارفع عليهم لو كان لديهم دليل كما يدعون لاستخدموه بالقضاء كما أبلغت مقدم البرنامج اما ان يعرض تقرير على قناة فضائية بادعاء كاذب هذا دليل افلاس واحد السقطات الكثيرة من قبل اعلام تعودنا كذبه — مفلح الهفتاء (@alhaftaa) September 22, 2019

وأردف الهفتاء في تغريدة ثانية، بالقول: ”أشكر الصديق المحامي كارلوس الذي اتصل بي وتطوع برفع بضع قضايا دولية على مالك قناتي الجزيرة، وبي إن سبورت، علمًا أن القناتين تملكهما حكومة قطر ويرأسهما تميم شخصيًّا حسب وثائق التأسيس لـ“بي إن سبورت“، يريدون من الناس أن يصدقوا أنهم دولة وعندهم أجهزة تكشف المستور“.

اشكر الصديق المحامي كارلوس الذي اتصل بي وتطوع برفع عدة قضايا دولية

على مالك قناتي الجزيرة وبي ان سبورت علما ان القناتين تملكهما حكومة قطر

ويراسهما #تميم شخصيا حسب وثائق التاسيس لبي ان سبورت ودهم ان الناس يصدقون انهم دولة وعندهم اجهزة تكشف المستور — مفلح الهفتاء (@alhaftaa) September 23, 2019

ويقول القائمون على ”بي إن سبورت“ إن ”قرصنة برامجها الحصرية عبر قناة بي أوت كيو، كلفتها خسائر كبيرة مع إقبال المشاهدين على متابعة أشهر البطولات الرياضية العالمية بشكل مجاني أو عبر مبالغ رمزية“.