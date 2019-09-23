أنباء عن إغلاق مكتب فرانس 24 في الجزائر بسبب ”الجزيرة“

قالت مصادر جزائرية، ليل الأحد/الاثنين، إن قوات الدرك الوطني التابعة لوزارة الدفاع الوطني، داهمت مكتب قناة فرانس 24، بضاحية ”الأبيار“ بأعالي العاصمة.

وفيما لم تؤكد القيادة العامة لجهاز الدرك الوطني ولا أية جهة رسمية هذه الأنباء، تداول نشطاء وإعلاميون أخبارا تفيد بحجز معدات المكتب وتوقيف الصحفي سفيان مراكشي، الذي يراسل عدة قنوات دولية بينها فرانس24.

وأشيع أن سبب التوقيف يتعلق أساسا بتمكين قناة ”الجزيرة“ القطرية غير المعتمدة في الجزائر، من خدمة البث المباشر انطلاقا من المكتب الذي يؤمن المواد الخبرية للقناة الفرنسية، بينما لم يتسن التواصل مع الصحفي المعني أو أحد موظفي المكتب.