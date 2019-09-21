الشرطة السعودية توقف وافداً ظهر في مقطع فيديو وهو يعنف طفلته

أوقفت الشرطة السعودية، في وقت متأخر من مساء السبت، وافداً عربياً مقيماً في المملكة، بعدما ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يعذب فيه طفلته الصغيرة، مثيراً غضباً واسعاً ومطالباً بمحاسبته.

وقال الأمن العام السعودي، إن شرطة منطقة الرياض قبضت على المقيم، وهو من الجنسية الفلسطينية، ووفرت بالتنسيق مع الجهات المعنية الرعاية اللازمة لأطفاله الأربعة، بمن فيهم ابنته (3 أعوام) التي ظهرت في الفيديو.

واستبق الأب القبض عليه، وظهر في مقطع فيديو برفقه جار له، ليعتذر عن تعنيف طفلته، ويكشف أن الحادثة قديمة، وأن زوجته التي غادرت منزل الأسرة منذ نحو أسبوعين إلى وجهة غير معلومة له، هي من نشر الفيديو لدوافع كيدية على حد قوله.

كما قال الشاب في الفيديو إنه كان يومها يحاول أن يعلم ابنته المشي، بينما كان يمر في الوقت ذاته بحالة نفسية على حد قوله، قبل أن يعتذر ويطلب من الغاضبين منه، الدعاء له بدل الدعاء عليه، بعد أن أثار مقطع الفيديو ردود فعل غاضبة ضده وسط مطالب بمحاسبته من قبل السلطات المختصة.

المقطع قديم والرجال مريض نفسي

وهذا مقطع له يتكلم عن حالته #معذب_طفله pic.twitter.com/jss28xOoBK — فلان الحربي (@WWlr6) September 21, 2019

ويظهر في الفيديو الذي حقق تداولاً لافتاً في مواقع التواصل الاجتماعي، الأب يحمل طفلته التي لا يتجاوز عمرها العام، ويقوم بضربها وتعذيبها بينما تصرخ هي بين يديه.

#معذب_طفله اب يعذب ابنته الصغيره بلا رحمه ووحشيه لا تفعلها الحيوانات انشرو المقطع لكي ياخذ عقابه حسبي الله ونعم الوكيل . pic.twitter.com/A1QC9XG03W — سعد المالكي (@Q222Q_) September 21, 2019

وبدء مركز بلاغات العنف الأسري بمتابعة الحادثة بعد سيل البلاغات التي تلقاها، قبل أن تنضم هيئة حقوق الإنسان والنيابة العامة.

يجري التحقق من معلومات وصلت إلى مركز بلاغات العنف للشخص الذي ظهر في مقطع فيديو يعنف طفل رضيع؛ حيث يعمل الزملاء والزميلات في وحدة الحماية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة للوصول للمعنف.. وسيتم تطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحقه. pic.twitter.com/hvb82bWSKx — خالد أبا الخيل (@kabalkhail22) September 21, 2019

رصدت #هيئة_حقوق_الإنسان ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص #معذب_طفله وتتابع الهيئة مع الجهات المختصة للتأكد من مكان الواقعة واتخاذ الإجراءات النظامية التي تضمنتها الأنظمة وفي مقدمتها نظام حماية الطفل ونظام الحماية من الإيذاء . — هيئة حقوق الإنسان (@HRCSaudi) September 21, 2019

وتثير حوادث العنف الأسري، لاسيما التي يكون ضحاياها أطفال أو نساء، غضباً واسعاً في السعودية، وسط مطالب بتشديد العقوبات على المعنفين، فيما تعمل وحدة حكومية خاصة على تلقي بلاغات التعنيف وحماية الضحايا في مراكز متخصصة.