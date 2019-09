السعودية.. والد الطفلة المعنّفة يعتذر ويطلب العفو (فيديو)‎

View this post on Instagram

والد الطفلة الصغيرة التي تعرضت للضرب والتعنيف من قبله، يعتذر ويكشف ملابسات مقطع الفيديو الذي وثق الحادثة وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مثيرًا مشاعر غضب واسعة. . #إرم_نيوز #الأردن #السعودية #تعنيف_طفلة #فيديو #طفل #معذب_طفله #اخبار #سياسة #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #Trend #news #video #jordan #ksa #saudiarabia