السعودية.. والد الطفلة المعنّفة يعتذر ويطلب العفو (فيديو)‎

اعتذر والد الطفلة الصغيرة التي تعرضت للضرب والتعنيف من قبله، وكشف ملابسات مقطع الفيديو الذي وثق الحادثة وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مثيراً مشاعر غضب واسعة في السعودية.

وظهر الشاب وهو مقيم عربي، في مقطع فيديو برفقة ابنته ذاتها، وقال إن الحادثة قديمة، وكان يومها يحاول أن يعلمها المشي، بينما كان يمر حينها بحالة نفسية على حد قوله.

وأضاف الشاب الذي تلاحقه النيابة العامة وهيئة حقوق الإنسان ووحدة حماية المعنفين من قبل أسرهم في السعودية، إن ابنته تمشي الآن، وهي بصحة جيدة، وهو يهتم حالياً بأربعة أطفال لأن والدتهم تركتهم عنده على حد تعبيره.

واعتذر الشاب عن تصرفه مع ابنته، وطلب من الغاضبين منه، الدعاء له بدل الدعاء عليه، بعد أن أثار مقطع الفيديو ردود فعل غاضبة ضده وسط مطالب بمحاسبته من قبل السلطات المختصة.

ويظهر في الفيديو الذي حقق تداولاً لافتاً في مواقع التواصل الاجتماعي، الأب يحمل طفلته التي لا يتجاوز عمرها العام، ويقوم بضربها وتعذيبها بينما تصرخ هي بين يديه.

#معذب_طفله اب يعذب ابنته الصغيره بلا رحمه ووحشيه لا تفعلها الحيوانات انشرو المقطع لكي ياخذ عقابه حسبي الله ونعم الوكيل . pic.twitter.com/A1QC9XG03W — سعد المالكي (@Q222Q_) September 21, 2019

وبدء مركز بلاغات العنف الأسري بمتابعة الحادثة بعد سيل البلاغات التي تلقاها، قبل أن تنضم هيئة حقوق الإنسان والنيابة العامة.

رصدت #هيئة_حقوق_الإنسان ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص #معذب_طفله وتتابع الهيئة مع الجهات المختصة للتأكد من مكان الواقعة واتخاذ الإجراءات النظامية التي تضمنتها الأنظمة وفي مقدمتها نظام حماية الطفل ونظام الحماية من الإيذاء . — هيئة حقوق الإنسان (@HRCSaudi) September 21, 2019

وتثير حوادث العنف الأسري، لاسيما التي يكون ضحاياها أطفال أو نساء، غضباً واسعاً في السعودية، وسط مطالب بتشديد العقوبات على المعنفين، فيما تعمل وحدة حكومية خاصة على تلقي بلاغات التعنيف وحماية الضحايا في مراكز متخصصة.