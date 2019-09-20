السعودية.. إصلاحات في خريص بعد هجوم أرامكو (فيديو وصور)

قال مسؤول تنفيذي بأرامكو السعودية، اليوم الجمعة، إن الشركة واثقة من استئناف الإنتاج بالكامل بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول من خريص، إحدى منشأتي نفط استهدفهما هجوم قبل نحو أسبوع.

وقال فهد عبدالكريم، المدير العام لمنطقة الأعمال الجنوبية للنفط لدى أرامكو للصحفيين خلال جولة نظمتها الشركة الحكومية، إن أرامكو تجلب معدات من الولايات المتحدة وأوروبا لإصلاح المنشآت المتضررة.

وقال عبدالكريم إن الأعمال جارية على مدار 24 ساعة لسبعة أيام في الأسبوع.

أعمال الإصلاح الجارية في معمل أرامكو السعودية بخريص الـ #يوم_الجمعة الذي تعرض لهجمات تخريبية السبت الماضي أدت لاحتراق أجزاء كبيرة منه، تمهيدا لاستئناف الإنتاج بالكامل بحلول نهاية سبتمبر/أيلول#إرم_نيوز #السعودية #أرامكو #بقيق #خريص pic.twitter.com/Ys4nk8Z2KO — إرم نيوز (@EremNews) September 20, 2019

وتجري أعمال إصلاح في خريص، وأقيمت رافعات حول عمودي تثبيت محترقين، يشكلان جزءًا من وحدات لفصل الغاز عن النفط، وأنابيب منصهرة.

لقطات من آثار العمل التخريبي الذي تعرض له معمل أرامكو السعودية بخريص.. وأعمال الصيانة الجارية بالموقع#إرم_نيوز #السعودية #أرامكو pic.twitter.com/aNDTdd3LEn — إرم نيوز (@EremNews) September 20, 2019

وفي سياق متصل، قالت مصادر بقطاع النفط إن أرامكو حجزت ما لا يقل عن 120 ألف طن من النفتا للتحميل في سبتمبر/أيلول من أوروبا، في تحرك نادر مع سعيها لسد فجوة في الإمدادات عقب هجوم على منشأتي بقيق وخريص.

وأظهرت بيانات من رفينيتيف أويل ريسيرش، أن أرامكو استأجرت السفينة بريتش ريزولشن لتحميل 80 ألف طن من النفتا من توابس في روسيا في 17 سبتمبر/ أيلول، تليها إس.تي.آي اكسيد لتحميل 60 ألف طن من اليوسيس في اليونان، في 24 سبتمبر/ أيلول.