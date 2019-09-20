السعودية تعلن انطلاق مناورات ”الموج الأحمر 2“ الأحد المقبل

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أعلنت الرياض، انطلاق مناورات بحرية مشتركة، الأحد، بمشاركة الدول المشاطئة للبحر الأحمر. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أن ”التمرين البحري المختلط (الموج الأحمر 2) سينطلق، الأحد، بمشاركة الدول المشاطئة للبحر الأحمر، وهي: السعودية والأردن ومصر والسودان وجيبوتي واليمن والصومال“. وأشارت إلى أن المناورات البحرية (لم تحدد مدتها) ستجري في منطقة عمليات الأسطول الغربي السعودي…