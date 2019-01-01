انطلاق مناورات “الموج الأحمر1” بمشاركة السعودية ومصر

أعلن الجيش المصري، بدء مناورات “الموج الأحمر 1” في المياه الإقليمية السعودية، بهدف “الاستعداد لتنفيذ أي مهام مشتركة تحت مختلف الظروف بالبحر الأحمر”.

وقال الجيش في بيان الثلاثاء: “بدأت فعاليات التدريب البحري الموج الأحمر-1 بمشاركة مصر والسعودية والأردن وجيبوتي والسودان واليمن، والذي يستمر لعدة أيام”.

وأكد الجيش المصري وصول عدد من الوحدات البحرية في بلاده، للمشاركة في تنفيذ التدريب البحري “الموج الأحمر-1” بالمياه الإقليمية السعودية في البحر الأحمر، بهدف “الاستعداد لتنفيذ أي مهام مشتركة تحت مختلف الظروف”.

وأشار البيان إلى أن التدريب يشمل “قيام العناصر المشاركة بتخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية مشتركة لصقل مهارات القادة والضباط وتبادل الخبرات، بما يسهم في رفع الكفاءة القتالية للقوات المشاركة”.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” عن قائد الأسطول الغربي السعودي صقر الحربي، قوله إن “التدريب العسكري المشترك يستمر حتى الخميس المقبل”.

وبحسب المصدر ذاته، يأتي التدريب بهدف “تعزيز الأمن البحري للدول المطلة على البحر الأحمر، وحماية المياه الإقليمية، وتعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات القتالية”.