الجيش المصري يعلن مقتل 27 متشددًا في شمال سيناء

أعلن الجيش المصري، اليوم الأربعاء، عن مقتل 27 مسلحًا متشددًا، وذلك خلال تبادل لإطلاق النار في شمال سيناء، وفق بيان صدر عن القوات المسلحة.

وجاء في البيان، أن “القوات الجوية تمكنت من تدمير سيارة دفع رباعي داخل إحدى المزارع، وتدمير مخزن للذخيرة، وكذلك وكر وسيارة، إلى جانب تدمير 61 سيارة دفع رباعي على الحدود الغربية”.

وقدم الجيش في بيانه الذي حمل رقم 30، حصيلة عملياته مؤكدًا أنه “تم ضبط أكثر من 300 من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيًّا والمشتبه فيهم، وكذلك تدمير 344 عبوة ناسفة تمت زراعتها لاستهداف المداهمات بمناطق العمليات”.

وأفاد بأنه “تم اكتشاف وتدمير 342 ملجأ ووكرًا لإيواء العناصر الإرهابية عثر بداخلها على مواد متفجرة وقطع غيار للسيارات بشمال ووسط سيناء، إلى جانب ضبط وتدمير والتحفظ على 27 سيارة و83 دراجة نارية دون لوحات معدنية”.

ولفت إلى أن “قوات حرس الحدود ضبطت 2750 طلقة بندقية آلية، و6 آلاف كيلو من نبات البانجو، و6 آلاف كيلو جرام من الهيروين، و700 ألف قرص مخدر، إلى جانب إحباط محاولة تسلل لأكثر من ألفي فرد عبر الحدود، و76 عربة وعائمة تستخدم في أعمال التهريب”.

وأنهى الجيش بيانه بالقول، إن “القوات البحرية تنفذ عملياتها بمسرح البحرين المتوسط والأحمر، لتأمين المشروعات الاقتصادية وتفعيل إجراءات الأمن البحرية داخل المياه الإقليمية”.