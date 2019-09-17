السعودية تعيّن امرأة في منصب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية

قرر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، تكليف الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري، بمهمات الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية، في خطوة تعزز من مشاركة النساء في المناصب الحكومية الرفيعة.

والمطيري هي مساعدة وزير التجارة والاستثمار، فيما يرتبط المركز الجديد الذي ترأسته، بمجلس الشؤون الاقتصادية الذي يرأسه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ويتمتع مركز التنافسية المعروف اختصارًا بـ ”تيسير“ بصفة اعتبارية مستقلة ماليًا وإداريًا، ويهدف إلى تطوير وتحسين البيئة التنافسية داخل المملكة، والارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير العالمية.

ومن ضمن مهام المركز الوطني للتنافسية دراسة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص والقطاع العام وتحليلها، واقتراح الحلول والمبادرات لمعالجة معوقات القطاع الخاص.

ويختص المركز بمراجعة الأنظمة واقتراح التعديلات اللازمة، إضافة إلى متابعة التزام الجهات الحكومية بإجراء الإصلاحات لتحسين تنافسية المملكة، إلى جانب رصد وتحليل المؤشرات والتقارير العالمية التي تؤثر على البيئة التنافسية، واستطلاع ورصد آراء العموم بهدف تحسين بيئة الأعمال في المملكة.

سيرة ذاتية

تحمل إيمان المطيري شهادة الدكتوراه في الكيمياء العضوية الحيوية من جامعة ”بريستول“ البريطانية العام 1997، كما أنها حاصلة على الأستاذية في علم الجينات من جامعة ”هارفارد“ الأمريكية، كما حازت منحة من مؤسسة الملك فيصل الخيرية وجامعة ”هارفارد“ لإكمال أبحاثها الجينية، بجانب شهادة بكالوريوس في علم الكيمياء من جامعة الملك فيصل العام 1992.

وعملت المطيري في بدايات تحصيلها العلمي الجامعي، معيدة في قسم الكيمياء بجامعة الملك فيصل بين عامي 1993 – 1994، ومعيدة في قسم الكيمياء بجامعة ”بريستول“ ببريطانيا بين عامي 1994 – 1997، وأستاذ مساعد بعلم الوراثة البشرية بجامعة ”هارفارد“ بين عامي 1998 – 2000، ومستشارة أبحاث علمية ”بيركن المر“ لعلوم الحياة بالولايات المتحدة الأمريكية بين عامي 2000 – 2002.

وتم تعيينها بعد ذلك، مستشارة طب وقائي بمستشفى ”أرامكو“ بين عامي 2003 – 2006، ورئيسة قسم العلاقات الطبية العامة، والقائم بأعمال مدير إدارة خدمات الدعم الفني الطبية، وثم رئيسة قسم الجودة وسلامة المرضى في مستشفى ”أرامكو“ بين عامي 2007 – 2010، ورئيسة قسم تخطيط القوى العاملة والتحليلات بشركة ”أرامكو“ 2010 – 2011، ومديرة مشروع التحول فيما يخص القياديين على مستوى شركة ”أرامكو“ السعودية ببرنامج ”أرامكو للتحول الاستراتيجي المتسارع“ بين عامي 2011 – 2012.

وشغلت المطيري في العام 2013، منصب عضو مجلس أمناء الجامعة الملكية للبنات بمملكة البحرين، إضافة لتأسيسها مكتب ”همة“ الخاص للاستشارات الإدارية، المملوك لها، بين عامي 2014 – 2017.

وشغلت المطيري أيضًا منصب مشرفة عامة للّجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص (تيسير)، وهي أيضًا المنسقة بين منظومة التجارة والاستثمار والبنك الدولي.

وزاد تعيين النساء في المناصب القيادية منذ تولي الملك سلمان سدة الحكم في بلاده مطلع العام 2015، وسط توقعات ببدء تعيين النساء في منصب وزيرة.