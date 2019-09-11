محمد بن سلمان يأمر بترميم قصر أميرة سعودية على نفقته الخاصة

أمر وليُّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بترميم قصر الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بن فيصل بن تركي آل سعود (قصر الشمسية) الواقع بالقرب من حي المربع في الرياض، على نفقته الخاصة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية:“يأتي الأمر بترميم القصر امتدادًا لحرص وليّ العهد السعودي على دعم التراث والمعالم التاريخية في المملكة“.

وقال الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي:“إن التوجيه سيعيد ترميم قصر الشمسية الذي يحتل مكانة رفيعة في وجدان السعوديين، إذ يعود تاريخ بنائه إلى العام 1354 للهجرة، بعد أن أمر الملك المؤسس، ببنائه للأمير سعود بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل الكبير، وأخته الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الفيصل آل سعود“.

وأضاف وزير الثقافة:“حضرت الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في المشهد الاجتماعي السعودي عبر حكمتها وكرمها، وما تمثله من رمزية للنساء السعوديات المساهمات في تنمية المجتمع، والفاعلات في العمل الإنساني“.