غريفيث يطالب بتحرك دولي ”عاجل“ بشأن اليمن

حذر المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث من ”انشطار“ اليمن، مطالبًا المجتمع الدولي بتحرك عاجل لمواجهة الحرب الدائرة باعتبارها ”سرطانًا“ ينتشر بما يهدد وجود الدولة اليمنية.

جاء ذلك في إحاطة، يوم الإثنين، أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الحالة في اليمن.

صورة قاتمة

وأقر المبعوث الأممي في إفادته بأنه يقدم ”صورة قاتمة للأوضاع في اليمن”، داعيًا مجلس الأمن إلى التحرك ”الآن“ وعلى وجه السرعة، على حد قوله.

وتطرق غريفيث إلى التطورات بالجنوب اليمني، وقال إنها ”دعوة واضحة لوضع حد عاجل للصراع، وهناك خطر حقيقي من انشطار اليمن“.

وقال المبعوث الأممي: ”لم يعد بإمكاننا أن نضيع مزيدًا من الوقت قبل المضي قدمًا في إجراء مفاوضات تستهدف التوصل إلى حل سياسي للأزمة، ولذلك فإنني أوجه نداء إلى الجميع وأحذر من التصعيد العسكري المقلق“.

وأشار غريفيث إلى أن الهجمات الأخيرة على شركة ”أرامكو“ (السعودية) أدت إلى ”اضطرابات كبيرة في إنتاج خام النفط، وهذا ستكون له تداعيات تتجاوز المنطق“.

وأوضح أن مثل تلك الهجمات من شأنها ”تفجير المنطقة برمتها، ومن غير الواضح من يقف وراء تلك الهجمات التي تبعد اليمن عن السلام“.

الوضع في الحديدة

وفيما يتعلق بالوضع في الحديدة (غرب)، قال مارتن غريفيث: ”لقد حققنا بعض التقدم وتم تفعيل آلية وقف إطلاق النار والتهدئة ثلاثية الأطراف، حيث تم إنشاء مركز عمليات مشترك وفي الوقت نفسه تسلمت الأطراف اقتراحًا معدلًا للمرحلة الأولى لإعادة الانتشار“.

وأقر المبعوث الأممي الخاص بعدم ”وجود أي تقدم في ملف تبادل الأسرى والمعتقلين، وفقًا لما جرى التوصل إليه في اتفاقات السويد“.

وتوصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى اتفاق في السويد بشأن ملفات عديدة، بينها الوضع في الحديدة، برعاية الأمم المتحدة، لكن أغلب بنوده لم تدخل حيز التنفيذ، جراء اتهامات متبادلة بين طرفي الصراع.