الكرملين يحذر من ”الاستنتاجات المتسرعة“ بشأن هجمات السعودية‎

حثت روسيا الدول في الشرق الأوسط وخارجه، الإثنين، على عدم استقاء ”استنتاجات متسرعة“ بشأن من نفذ الهجمات على منشآت النفط السعودية.

جاء ذلك في حديث للمتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، للصحفيين.

وقال بيسكوف، إن ”الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يعرض المساعدة على السعودية للتعامل مع عواقب الهجمات، التي لم تؤثر على الاستعدادات لزيارة بوتين المقبلة للمملكة“.

وكان مسؤول أمريكي كبير قد أبلغ الصحفيين، أمس الأحد، بأن الأدلة الواردة بشأن الهجمات، التي استهدفت أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم، يوم السبت، أشارت إلى ضلوع إيران فيها، وليس الحوثيين الذين أعلنوا المسؤولية عنها.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الروسية، يوم الإثنين، إن ”المناقشات بشأن رد محتمل على الهجمات على منشأتين نفطيتين في السعودية، غير مقبولة“، معتبرة أن ما وصفته بـ“استغلال الحادث لزيادة التوتر بشأن إيران غير بناء“.

وقالت الوزارة في بيان: ”نعتقد أن استغلال ما حدث لزيادة التوتر حول إيران تمشيًا مع السياسة الأمريكية المعروفة، أمر غير بناء“.

وأضافت الوزارة: ”ومن غير المقبول بدرجة أكبر اقتراح إجراءات عقابية مشددة يبدو أنه جرت مناقشتها في واشنطن“.