الجيش اليمني: مقتل وجرح عشرات الحوثيين قرب الحدود السعودية

أعلن الجيش اليمني، اليوم الأحد، عن مقتل وجرح عشرات الحوثيين في معارك بين الطرفين بمحافظة حجة قرب الحدود اليمنية مع السعودية (شمال غرب).

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة التابعة للجيش اليمني، إن ”عشرات الحوثيين سقطوا بين قتيل وجريح في هجمات عنيفة متزامنة على مواقع قوات الجيش في منطقة بني حسن بمديرية عبس، وشرقي مديرية حيران وتخوم مدينة حرض في محافظة حجة“.

وأفاد المركز في بيان أن ”مقاتلات التحالف العربي، نفذت عددًا من الغارات على مواقع وتجمعات للميليشيا الحوثية وتعزيزاتها، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى“.

وكانت قوات الجيش في المنطقة العسكرية الخامسة أطلقت نهاية الشهر الماضي عملية عسكرية على مشارف مدينة حرض؛ أسفرت عن تحرير نحو 20 قرية متاخمة للمدينة وأسر 23 عنصرًا حوثيًا، إضافة إلى سقوط خسائر فادحة تكبدتها الميليشيات في العتاد والأرواح، حسب البيان.