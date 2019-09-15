الداعية السعودي ‎أحمد الغامدي: المرأة لا يجب أن تُلزم بالعباءة (فيديو)

الداعية السعودي ‎أحمد الغامدي: المرأة لا يجب أن تُلزم بالعباءة (فيديو)

المصدر: عبدالله المصري - إرم نيوز

رأى الداعية السعودي أحمد الغامدي، أن المرأة لا يجب أن تُلزم بالعباءة، مشيرًا إلى أنه يكفي فقط أن ترتدي ما يستر بدنها سواء ملون أم غير ملون.

وقال ‏الباحث الشرعي على برنامج ”اتجاهات“ بقناة ”خليجية“ إنه عاش فترة الصبا بالجنوب، فكان يرى النساء يخرجن إلى الوادي ويرجعن إلى بيوتهن بلا عباءة ويمشين مكشوفات الوجه حتى السبعينيات الميلادية.

من جهته، قال ‏محمد ربيع الغامدي، الباحث في الموروث الشعبي، إن المرأة لم تكن تلبس السواد في الحجاز والجنوب إطلاقًا، وكانت ترتدي السروال والصديري وغطاء الرأس، مشيرًا إلى أن العباءة السوداء جاءت من العراق وبلاد الشام.

‎وأوضح الغامدي أنه شاهد عيان على هذه الفترة وفي عام 1960 انتقل للباحة، ولم يجد امرأة تلبس العباءة نهائيًا.

وتشهد المرأة السعودية في الآونة الأخيرة حالة من الانفتاح في التعامل معها، فقد سُمح لها بالقيادة بمفردها، وتولي مناصب قيادية وقضائية، ومؤخرًا تم السماح لها بالسفر دون إذن وليها.

 

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