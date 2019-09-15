الداعية السعودي ‎أحمد الغامدي: المرأة لا يجب أن تُلزم بالعباءة (فيديو)

رأى الداعية السعودي أحمد الغامدي، أن المرأة لا يجب أن تُلزم بالعباءة، مشيرًا إلى أنه يكفي فقط أن ترتدي ما يستر بدنها سواء ملون أم غير ملون.

وقال ‏الباحث الشرعي على برنامج ”اتجاهات“ بقناة ”خليجية“ إنه عاش فترة الصبا بالجنوب، فكان يرى النساء يخرجن إلى الوادي ويرجعن إلى بيوتهن بلا عباءة ويمشين مكشوفات الوجه حتى السبعينيات الميلادية.

من جهته، قال ‏محمد ربيع الغامدي، الباحث في الموروث الشعبي، إن المرأة لم تكن تلبس السواد في الحجاز والجنوب إطلاقًا، وكانت ترتدي السروال والصديري وغطاء الرأس، مشيرًا إلى أن العباءة السوداء جاءت من العراق وبلاد الشام.

‎وأوضح الغامدي أنه شاهد عيان على هذه الفترة وفي عام 1960 انتقل للباحة، ولم يجد امرأة تلبس العباءة نهائيًا.

وتشهد المرأة السعودية في الآونة الأخيرة حالة من الانفتاح في التعامل معها، فقد سُمح لها بالقيادة بمفردها، وتولي مناصب قيادية وقضائية، ومؤخرًا تم السماح لها بالسفر دون إذن وليها.

الباحث الشرعي #أحمد_بن_قاسم_الغامدي

لا أرى أن المرأة يجب أن تُلزم بالعباءة، فإذا لبست ما يستر بدنها وتخمرت يجوز لها ذلك، وإن لبست الملون..@DAhmadq84#اتجاهات#خليجية pic.twitter.com/Lnafvud9Rh — اتجاهات-نادين البدير (@Etijahat) September 15, 2019

الباحث في الموروث الشعبي #محمد_ربيع_الغامدي

العباءة السوداء يبدو لي أنها سورية شامية، والمرأة لم تكن تلبس السواد في الحجاز إطلاقا..#اتجاهات#خليجية pic.twitter.com/UHKlbLuDUo — اتجاهات-نادين البدير (@Etijahat) September 15, 2019

الباحث في الموروث الشعبي #محمد_ربيع_الغامدي

العباءة السوداء يبدو لي أنها سورية شامية، والمرأة لم تكن تلبس السواد في الحجاز إطلاقا..#اتجاهات#خليجية pic.twitter.com/UHKlbLuDUo — اتجاهات-نادين البدير (@Etijahat) September 15, 2019