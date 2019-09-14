في اتصال هاتفي بالملك سلمان.. العاهل الأردني يدين استهداف الحوثيين منشأتين لـ“أرامكو“

أدان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الهجوم الذي استهدف منشأتين لشركة أرامكو، واصفًا إياه بـ“الجبان“، مؤكدًا وقوف بلاده إلى جانب السعودية الشقيقة في التصدي لأي محاولة تستهدف أمنها واستقرارها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بنظيره السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أدان فيه استهداف منشأتين لـ ”أرامكو“ بالسعودية، بحسب بيان للديوان الملكي الأردني.

وأعرب الملك عبد الله، عن إدانته واستنكاره ”الشديدين“ للاعتداء ”الجبان“، مؤكدًا أن ”الأمن القومي السعودي من الأمن القومي الأردني“.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن الحوثيون استهداف منشأتين نفطيتين سعوديتين بـ10 طائرات مسيرة، بعد ساعات من إعلان السعودية إخماد حريق شب في معملين تابعين لـ“أرامكو“.