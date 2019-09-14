أمريكا تعلق على الهجمات بطائرات مسيرة على منشأتين نفطيتين في السعودية

ندد السفير الأمريكي لدى السعودية جون أبي زيد، اليوم السبت، بالهجوم بطائرات مسيرة على منشأتي نفط تابعتين لشركة أرامكو السعودية، والتي أعلنت جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عنها، وقال إن الهجمات ”تصرف غير مقبول“.

ونقل حساب السفارة على تويتر عن أبي زيد قوله: ”تدين الولايات المتحدة بشدة الهجمات التي نفذتها اليوم طائرات مسيرة على منشأتي نفط في محافظة بقيق وهجرة خريص. إن هذه الهجمات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية والتي تعرض المدنيين للخطر تصرف غير مقبول، وستفضي عاجلًا أم آجلًا إلى فقدان أرواح بريئة“.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات السعودية أن فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو تمكنت من السيطرة على حريقين بمعملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص، بعد استهدافهما بطائرات من دون طيار.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية ”واس“ عن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية أنه ”عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص؛ نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار درون“.

وتابع: ”حيث تمت بتوفيق الله السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك“.

ولاحقًا أعلن متحدث باسم ميليشيا الحوثي اليمنية مسؤولية الجماعة عن استهداف المعملين بطائرات مسيرة.