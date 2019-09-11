مصادر: أرامكو السعودية تفوض 9 بنوك لقيادة طرحها الأولي

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قال مصدران مطلعان، اليوم الأربعاء، إن شركة ”أرامكو“ السعودية فوضت 9 بنوك كمنسقين عالميين مشتركين لقيادة طرحها العام الأولي المتوقع أن يكون الأكبر على مستوى العالم. وأضاف المصدران، اللذان رفضا نشر اسميهما بسبب حساسيات تجارية، أن ”أرامكو اختارت جيه.بي مورجان ومورجان ستانلي والبنك الأهلي التجاري السعودي، وهي البنوك التي عملت على ترتيب الطرح في وقت…