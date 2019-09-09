جدل في السعودية حول حقيقة منع من هم أكبر من 35 عامًا من التقدم للوظائف الحكومية

اندلع جدل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بين شبان وشابات سعوديين عاطلين عن العمل، من جهة، ووزارة الخدمة المدنية المسؤولة عن حصر الوظائف الحكومية، من جهة أخرى، وسط تضارب في المعلومات.

وبدأ الجدل عندما نظم عاطلون عن العمل في المملكة، ما يشبه الحملة الافتراضية في موقع ”تويتر“، للمطالبة بإلغاء شرط الجهات الحكومية التي تعلن عن حاجتها لموظفين، وتشترط في المتقدمين ألا يكونوا قد تجاوزوا سن الـ 3 عامًا.

وجذب وسم الحملة ”#الغوا_شرط_العمر_٣٥_سنه“ عددًا كبيرًا من السعوديين الذين شاركوا في دعم مواطنيهم العاطلين عن العمل من الجنسين، ومطلب الجميع هو إلغاء شرط السن الذي يحرم كثيرًا منهم من التقدم لوظائف حكومية.

ويقول المشاركون في الحملة، إن كثيرًا من الجهات الحكومية التي تعلن عن وظائف، تضع شرط العمر ضمن الشروط الواجب توفرها في المتقدمين لتلك الوظائف، على الرغم من مخالفة ذلك الشرط لقوانين وزارة الخدمة المدنية.

#ألغوا_شرط_العمر_٣٥_سنة

هذا الشرط مخالف لنظام الخدمة المدنية وفيه تمييز وعنصرية ! وكأن من أقرّه أرادالإستفزاز والتأليب

لاجدوى من المطالبات.

سوى برفعها للمقام السامي والديوان الملكي وإيصال صوتكم لصاحب السمو الملكي الأمير #محمد_بن_سلمان

فهم كعادتهم الأحرص على شباب الوطن pic.twitter.com/2eKcFBiEuD — حماد الشمري (@hammad6761) September 9, 2019

أنا احد المتضررين أمل ان يلغى هذا الشرط فليس من المعقول ان نبقى بلا عمل #ألغوا_شرط_العمر_٣٥_سنة — ابو عبدالرحمن – الكريمي (@asdssd01) September 8, 2019

#ألغوا_شرط_العمر_٣٥_سنة مرعبه بحق فكرة ان تغلق الابواب بوجهك بعد ال٣٥ اي مرحله الشباب ومنتصف العمر ???? — Me•• (@MedadAlmhsary) September 9, 2019

وردت وزارة الخدمة المدنية على الحملة، وقالت إن ما يتم تداوله حول شرط السن غير صحيح، وأن الوظائف الحكومية التي تقع ضمن اختصاصها، متاحة لكل من لم يبلغ سن انتهاء الخدمة المحدد، والذي يبلغ 60 عامًا.

لا صحة لما يتم تداوله بعدم السماح لمن هم أكبر من (35) عاماً من شغل وظائف #الخدمة_المدنية ما لم يبلغ سن انتهاء الخدمة المحدد نظاماً. — المُتحدِّث الرَّسمي لوزارة #الخدمة_المدنية (@SaudiMCS_SP) September 9, 2019

ولم يخفف رد الوزارة من التفاعل مع الحملة، إذ نشر مغردون سعوديون صورًا لإعلانات وظائف حكومية سابقة، يظهر فيها شرط السن أقل من 35 عامًا لمن يود التقدم لتلك الوظائف.

راجعوا شروط الجهات وترون انهم يحددون السن وايضا يشرطون اللغة الانجليزية. والشرطين مخالفة لنظامكم الاساسي. وانتم ع المدرج وتتفرجون وتشجعون الجهات ع هالمخالفات بقولكم من حق الجهة تضع شروطها. — راشد السعيدي (@RASH1KSA) September 9, 2019

هذا شنو طيب ???? pic.twitter.com/4ahv1aIUXk — جوري بنت خالد (@jore2_7) September 9, 2019

طيب حلو

فيه بعض الجهات الحكومه من ضمن شروطها وألا يتجاوز العمر ٣٠ الى ٣٥ وهذي كثير

انا إذا شفت الشروط أسجل اخوي لآنه بعمر ال ٢٣

بس المساكين اللي عمرهم تعدا ال ٤٠ وعنده شهادات

لماذا لا يتم محاسبة الجهه التي تشترط العمر؟؟؟؟ — ALI ALQAHTANE. (@Ali79956605) September 9, 2019

من نصدق الحين الوزارة تقول غير صحيح والوظايف تقول موجود الشرط والي راح بالرجلين حنا يالعاطلين وقفو هاذي المهزلة عند حدها معقوله خمس سنين باقي لي يا اتوظف فيها يا ابقى عاطله طول عمري !! #ألغوا_شرط_العمر_٣٥_سنة pic.twitter.com/OGnMTzDgL2 — ج (@Goo14111) September 9, 2019

ويفضل غالبية السعوديين الباحثين عن عمل، الوظائف الحكومية، كونها أفضل من وظائف القطاع الخاص من ناحية الأجور وساعات الدوام والعطل، بجانب الأمان الوظيفي الذي لا يتوفر في القطاع الخاص.

وقلصت السعودية في السنوات الماضية، خطط التوظيف في القطاع العام لصالح القطاع الخاص الأكبر حجمًا، والذي يهيمن عليه الوافدون الأجانب، وقصرت العمل في عدد من المهن على مواطنيها فقط بهدف خفض نسبة البطالة التي تقارب الـ 13 بالمئة.