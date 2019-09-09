طالب ابتدائي يقتل زميله خنقًا في مدرسة بالسعودية

لقي طالب في المرحلة الابتدائية مصرعه، اليوم الإثنين، بعدما تعرض لخنق من قبل زميله في الصف داخل باحة إحدى مدارس السعودية.

وقالت وسائل إعلام محلية: إن الحادث وقع في مدرسة ”بشر بن الوليد“ الابتدائية بحي ضاحية لبن، في مدينة الرياض، ولم تنجح محاولات إسعاف الطفل الضحية.

وذكرت صحيفة ”سبق“ المحلية أنّ فريقًا من الهلال الأحمر السعودي حضر إلى المدرسة لإسعاف الطالب، وهو في الصف الـ6، ويبلغ من العمر 12 عامًا، وجرى نقله إلى مستشفى الملك خالد الجامعي، لكنه فارق الحياة.

وأضافت أن الجهات الأمنية باشرت موقع الحادثة، ورفعت البصمات، وتمت مشاهدة الكاميرات، قبل أن يتم فتح محضر تحقيق لمعرفة دواعي الحادثة.

وأثارت أخبار مقتل الطفل هلعًا بين الأهالي فور تداول تفاصيلها في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تعد من أعنف الحوادث التي شهدتها المدارس السعودية.