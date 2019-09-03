التحالف يعلن إسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية من مدينة عمران باتجاه السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إن ”محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات من دون طيار مصيرها الفشل“.

وشدد على أن ”التحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات الحوثية لحماية المدنيين والأعيان المدنية“.

وأضاف أن ”المحاولات المتكررة مؤخرًا من المليشيا الحوثية هي نتيجة للخسائر الكبيرة في صفوف عناصرها وعتادها ومعداتها، ومن خلال العمليات العسكرية التي ينفذها التحالف“، بحسب وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

وتابع أن ”ما تقوم به المليشيا الحوثية من محاولات إرهابية وتضليل إعلامي يأتي لرفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابيين“.