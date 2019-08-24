التحالف العربي يسقط طائرات حوثية مسيرة استهدفت السعودية

أعلن المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، اليوم السبت اعتراض قواته لطائرات بدون طيار، أطلقها الحوثيون باتجاه مدينتي خميس مشيط وجازان في السعودية.

ونقلت وكالة الأتباء السعودية عن المالكي قوله إن ”جميع محاولات الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل وإن التحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل معها“.

وأضاف: ”المحاولات المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى هذه الميليشيا وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراءها، كما أنها تؤكد حجم الخسائر بعناصرها التي تزج بهم كل يوم في معركة خاسرة مما سبب لها حالة من السخط الاجتماعي والشعبي“.

وأكد المالكي على ”استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية“.