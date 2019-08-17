بالفيديو .. سعودي يسامح لصاً سرق مطعمه

تحول أحد ملاك المطاعم في مدينة تبوك السعودية، إلى واحد من المشاهير وسط إشادة واسعة من مواطنيه بردة فعله تجاه لص سرق مطعمه في إجازة عيد الأضحى، وقرر مسامحته على الفور.

وبدأت القصة عندما نشر الرجل مقطع فيديو، قال إنه للحظات عودته لمطعمه بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، قبل أن يتوجه لمكان مخصص لوضع أسطوانات غاز خاصة بالمطعم، ويكشف عن كسر الشبك الحديدي الذي يحميها، وسرقة أكثر من 15 أسطوانة على حد زعمه.

وأنهى الرجل مقطع الفيديو بالدعاء للسارق كي يتوقف عن السرقة، وأن يرزقه الله المال الوفير بحيث تكون سرقة الأسطوانات آخر عهده بالسرقة، قبل أن يقول إنه قد سامحه على فعلته تلك.

ووجد الفيديو تداولاً لافتاً في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط ثناء على الرجل وردة فعله غير المتوقعة، إذ لم يبدو عليه أي من مظاهر الغضب، أو التوجه لإبلاغ الشرطة.

فيديو

شاهد.. ردة فعل لمواطن سعودي حينما اكتشف سرقة 15 إسطوانة غاز من مطعمه في تبوك pic.twitter.com/N7FGvhvLnS — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) August 17, 2019

فيديو

شاهد.. ردة فعل لمواطن سعودي حينما اكتشف سرقة 15 إسطوانة غاز من مطعمه في تبوك pic.twitter.com/N7FGvhvLnS — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) August 17, 2019

وقال مغردون سعوديون في موقع ”تويتر“، حيث أعيد نشر الفيديو على نطاق واسع، إن على كل من يعرف المطعم أن يتوجه إليه لدعم صاحبه على موقفه، واكتفى كثيرون بالإشادة والإعجاب بالمالك، ولم يغب المشككون في كون القصة مفبركة من صاحب المطعم بهدف الترويج لمطعمه.

فيديو

شاهد.. ردة فعل لمواطن سعودي حينما اكتشف سرقة 15 إسطوانة غاز من مطعمه في تبوك pic.twitter.com/N7FGvhvLnS — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) August 17, 2019

ولا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحة كل ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.