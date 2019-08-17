السعودية.. بائعة جازان تروي واقعة اعتداء شبان عليها

روت ضعيفة محمد صالح العمري تفاصيل تعرضها للاعتداء من قبل مجموعة من الشباب، مؤكدة بأن أمير منطقة جازان السعودية الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز وجه للقبض على المعتدين.

وتداول ناشطون في وقت سابق مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر اعتداء مجموعة من الشباب على المرأة.

اعتداء شبان على سيدة بائعة بحديقة العيدابي بـ #جازان . حيث قاموا بالاستيلاء على مجموعة من الألعاب الإلكترونية التي تقوم بتأجيرها وقامت السيدة بمطاردتهم بالحديقة وتطوّر الأمر إلى اشتباك بالأيدي.

وطالب عددٌ من المغرّدين بالقبض على الشباب وتطبيق النظام لينالوا العقاب الرادع. pic.twitter.com/I6aR1JWFiX — نجران أون لاين (@najranonline1) August 16, 2019

وأكدت ضعيفة وفقًا لما نقلت صحيفة ”عكاظ“ أن ”السكوتر الذي تعمل عليه هو مصدر رزقها الوحيد مع زوجها وأبنائها“.

وأوضحت السيدة بأنها تعمل ”بشكل طبيعي ولم يؤثر عليها ما حدث الجمعة“، معتبرة أن الحادثة عرضية من مجموعة من الشباب، حيث تدخل حراس الأمن في حينها، لكن نشر مقطع الفيديو أثار الضجة.

وأضافت ”أنا أعمل في هذا الموقع منذ 6 أشهر، ولم أتعرض لأي مضايقات من قبل، وأعمل بإيجار 10 دقائق بـ10 ريالات، وجلست سنين طويلة حتى جمعت مبلغ السيارات السكوتر قبل أن أبدأ بالعمل عليها، مبينة أن ردة فعل الناس حول القضية وتعاطفهم معها سكب الدمع من عينيها من الفرح، لأن هذا المجتمع تربى على الطيبة وحب الذين يعملون“.

وأكدت بأنها تابعت ”بشغف ردة فعل الناس في مواقع التواصل، موجهة شكرها لأمير منطقة جازان، ونائبه، ومحافظ العيدابي الذي وعدها بتلبية رغاباتها، وتشديد الحراسة على الموقع، وتهيئة مكان أفضل لعملها وكسب رزقها.