السعودية تشارك في حفل توقيع اتفاقية الخرطوم المقرر عقده اليوم

قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية إن المملكة ستشارك في حفل توقيع اتفاقية الخرطوم، المقرر عقده اليوم، وذلك في إطار الدعم الذي تقدمه لهذا الاتفاق.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير سيرأس وفد المملكة المشارك في حضور مراسم توقيع اتفاق الخرطوم، ويرافقه وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان والسفير السعودي لدى السودان علي بن حسين جعفر.

وأضاف المصدر أن المملكة تعول بأن يسهم اتفاق الخرطوم بين الأطراف السودانية في كتابة مرحلة جديدة من الاستقرار، يستطيع من خلالها الأشقاء في السودان التعافي من أزمتهم الحالية والانتقال إلى إدارة شؤون بلادهم على نحو يلبي آمال الأشقاء وتطلعاتهم.