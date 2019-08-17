مثمنة دور السعودية والإمارات.. الحكومة اليمنية ترحب بانسحاب قوات ”الانتقالي“ من مواقع بعدن 

رحبت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، بانسحاب قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، من مواقع تابعة للشرعية، في مدينة عدن، عاصمة البلاد المؤقتة، سيطرت عليها إثر مواجهات الأسبوع الماضي، مثمنة الدور الذي لعبته السعودية والإمارات في هذا الصدد.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، وقوات الحزام الأمني، بدأت الانسحاب من مواقع الحكومة في عدن، والعودة إلى مواقعها، قبل المواجهات الأخيرة؛ تلبية لطلب من التحالف.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: ”نرحب بخطوة انسحاب المجلس الانتقالي من عدد من المقرات الحكومية في مدينة عدن، بينها الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقضاء والبنك المركزي ومستشفى عدن“.

وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”يجري استكمال إجراءات تسليم وزارة الداخلية ومصفاة عدن إلى ألوية الحماية الرئاسية بإشراف تحالف دعم الشرعية“.

1_ نرحب بخطوة انسحاب المجلس الانتقالي من عدد من المقرات الحكومية في مدينة عدن بينها الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمجلس الاعلى للقضاء والبنك المركزي ومستشفى عدن، ويجري استكمال إجراءات تسليم وزارة الداخلية ومصفاة عدن إلى ألوية الحماية الرئاسية بإشراف تحالف دعم الشرعية — معمر الإرياني (@ERYANIM) August 17, 2019

وتابع: ”نثمن عاليًا دور الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة باحتواء أحداث عدن، وندعو إلى توحيد كافة الجهود الوطنية في المعركة الرئيسية لليمنيين وعدم الانشغال بمعارك جانبية وبما يضمن استعادة الدولة وإسقاط انقلاب الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران“.

2_ نثمن عاليا دور الاشقاء في المملكة العربية السعودية و دولة الامارات العربية المتحدة باحتواء احداث عدن، وندعوا الى توحيد كافة الجهود الوطنية في المعركة الرئيسية لليمنيين وعدم الانشغال بمعارك جانبية وبما يضمن استعادة الدولة وإسقاط انقلاب المليشيا الحوثية المدعومة من ايران — معمر الإرياني (@ERYANIM) August 17, 2019

وأشار الأرياني إلى أن ”ما حدث في عدن فرصة مهمة لمراجعة شاملة وتحفيز العمل المشترك للحفاظ على الدولة اليمنية بقيادة الرئيس هادي، وخلق نموذج للأمن والاستقرار والتنمية وعودة الحياة إلى طبيعتها وتخفيف معاناة الناس في عدن وجميع المحافظات المحررة وتنقل المواطنين بين المحافظات للعمل بشكل طبيعي ودون حواجز“.