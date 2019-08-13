الأمير خالد الفيصل يعلق لـ“إرم نيوز“ على المزاعم بشأن وجود خلافات بين السعودية والإمارات (فيديو)

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علق أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل لـ“إرم نيوز“ على المزاعم بشأن وجود خلافات بين السعودية والإمارات. وعادة ما يبدي الأمير رغبته بعدم الحديث عن السياسة، لكنه أجاب بشكل مقتضب على سؤال لـ“إرم نيوز“ بشأن وجود مثل هذه الخلافات قائلًا: ”السعودي إماراتي والإماراتي سعودي“. الأمير #خالد_الفيصل يعلق لـ "إرم نيوز" على المزاعم بشأن وجود…