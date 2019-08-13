الأمير خالد الفيصل يعلق لـ“إرم نيوز“ على المزاعم بشأن وجود خلافات بين السعودية والإمارات (فيديو)

الأمير خالد الفيصل يعلق لـ“إرم نيوز“ على المزاعم بشأن وجود خلافات بين السعودية والإمارات (فيديو)

المصدر: مكة المكرمة ـ إرم نيوز

علق أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل لـ“إرم نيوز“ على المزاعم بشأن وجود خلافات بين السعودية والإمارات.

وعادة ما يبدي الأمير رغبته بعدم الحديث عن السياسة، لكنه أجاب بشكل مقتضب على سؤال لـ“إرم نيوز“ بشأن وجود مثل هذه الخلافات قائلًا: ”السعودي إماراتي والإماراتي سعودي“.

 

وجاء رد الأمير خالد الفيصل خلال المؤتمر الصحفي الختامي لموسم الحج.

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