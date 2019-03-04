الأمير خالد الفيصل يوجه بترجمة جديدة للفظ الجلالة إلى الإنجليزية

صدر توجيه أميري سعودي اليوم الاثنين، باستخدام ALLAAH بدلًا من GOD، في ترجمة لفظ الجلالة للغة الإنجليزية أوأي لغة أخرى، وفقاً لما أعلنته إمارة مكة.

وجاء هذا التوجيه، حسب تغريدة للحساب الرسمي للإمارة عبر ”تويتر“ قال فيها أمير مكة خالد الفيصل إنه “ استنادًا إلى ما أشار إليه مفتي (البلاد) بعدم جواز ذلك كون الترجمة تحمل مدلولات محرّمة“.

وتحتضن السعودية أماكن مقدسة، وتستقبل ملايين المسلمين من مختلف الأنحاء سنويًّا لأداء مناسك الحج والعمرة.