السفارة السعودية تلاحق مصريًّا ابتز سيدة في الرياض

تقدمت السفارة السعودية في مصر، اليوم الاثنين، ببلاغ رسمي ضد طباخ مصري مقيم في محافظة بني سويف، تتهمه فيه بابتزاز ربة منزل سعودية الجنسية، مقيمة في الرياض، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ والحصول منها على مبالغ مالية.

البداية كانت بتلقي مدير أمن بني سويف، إخطارًا بورود بلاغ من الشؤون القانونية بالسفارة السعودية، يتهم طباخًا مقيمًا في بني سويف، بابتزاز سيدة والحصول منها على مبالغ مالية.

وبضبط الشخص المذكور، الموجه إليه الاتهام، أقر أنه تعرف على السيدة السعودية، أثناء عمله بمركز تجميل بمدينة الرياض.

وتابع في أقواله: ”استمر تواصلي معها هاتفيًّا عقب تركي العمل عام 2016 وعودتي لمصر“، لافتًا إلى أن مسألة حصوله على مبالغ مالية منها، تمت بمحض إرادتها.

حُرر محضر بالواقعة رقم 465 إداري مركز شرطة ”سمسطا“، وأمرت النيابة بإخلاء سبيل المتهم بضمان محل إقامته، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.