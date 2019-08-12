هطول الأمطار ينعش أجواء المشاعر المقدسة في مكة رغم التحذيرات (صور)

انتعشت أجواء الديار المقدسة، بأمطار غزيرة، نادرًا ما تشهدها الأراضي السعودية في مثل هذه الأوقات، فيما تصدرت صور الحجاج وهم ينعمون بأمطار الخير خلال أدائهم المناسك، مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية، نبّهت اليوم الإثنين، أول أيام التشريق، منطقة مكة المكرمة والمشاعر من حالات ماطرة متفاوتة.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي للإنذار المبكر، إلى أن مكة المكرمة، تشهد أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية، بكل من الجموم والعاصمة المقدسة وعرفات ومزدلفة ومنى؛ بدءًا من الحادية عشرة صباحًا وحتى التاسعة مساء.

وفي تنبيه متقدم، أفادت الأرصاد بتعرض مكة المكرمة، خاصة محافظات أضم والطائف والعرضيات وميسان، لحالة من الأمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية، وسيول من الثانية عشرة ظهرًا وحتى الثامنة مساء.

وحذّرت الأرصاد، من سرعة الرياح التي بلغت 60 كلم/س وانخفاض درجة الحرارة إلى 26 درجة مئوية.

من جانبها، دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب الأماكن المنخفضة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة وملامسة الأجسام المعدنية الموصلة للتيار الكهربائي.

وبينت أن التحذيرات جاءت عقب هطول الأمطار الغزيرة على المشاعر المقدسة، سُبقت بتنبيهات من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.