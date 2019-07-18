مسؤول إيراني: لا يوجد أي حالات مرضية بين الحجاج في مكة المكرمة

أكد مدير العمليات الصحية والعلاجية لقوافل الحج في إيران، محمود رضا فقيهي، أن الحالة الصحية للزوار الإيرانيين في السعودية جيدة، ولا يوجد أي حالات مرضية بينهم حتى الآن.

ونقلت وكالة أنباء ”ايسنا“ الإيرانية عن فقيهي، اليوم الخميس، تصريحات قال فيها: ”إن المستشفيات ومراكز العلاج في مكة المكرمة على أتم الاستعداد لتقديم الخدمات والرعاية للحجاج الإيرانيين مع دخول الزائرين إلى هذه المدينة“.

وأضاف ”تم فحص أكثر من 1443 شخصًا في خمسة مراكز صحية ومستشفى بمكة المكرمة خلال الـ 72 ساعة الماضية“، فيما أكد أنه لا يوجد أي حالات مرضية في صفوف الحجاج الإيرانيين حتى الآن“ وفق ما ذكر موقع الهلال الأحمر الإيراني.

وتابع مدير العمليات الصحية لقوافل الحج الإيرانية ”لقد أرسلنا أطباء يتحدثون العربية لمتابعة الأمور الصحية للزوار في المستشفيات السعودية للتواصل بين المراكز الصحية الإيرانية والمستشفيات السعودية ولتقديم خدمات الرعاية للزوار“، حسب ما نقلت الوكالة.

وتؤكد المملكة العربية السعودية تقديم الخدمات كاملة لجميع المواطنين الذين يؤدون شعائر الحج دون تمييز لأي جنسية أو دولة أو تسييس لموسم الحج، مشددة في الوقت ذاته على عدم رفع الحجاج أي شعارات سياسية خلال تأديتهم شعائر الحج.

وكان عدد من كبار المسؤولين في إيران أشادوا بإجراءات السلطات السعودية التي تهدف لتنظيم وتيسير رحلات الحج للإيرانيين، إذ أكد نائب المرشد الإيراني لشؤون الحج، عسكر اولادي، أن الرياض تقوم بواجبها تجاه الحجاج الإيرانيين على نحو جيد، مطمئنًا مواطني بلاده بإتمام مراسم الحج دون أي قلق.

وفي آخر القرارات الدالة على تعاون المملكة في تيسير موسم الحج للزوار الإيرانيين، أعلن نائب مدير الموارد البشرية في هيئة الحج الإيرانية، محمد آزاد، أخيرًا أن السلطات السعودية وافقت على طلب إيران زيادة حصتها من الحج لهذا العام لألفي حاج، ليصبح عدد الحجاج الإيرانيين لهذا العام 88 ألفًا و500 زائر.