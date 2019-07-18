تنبيه من السفارة السعودية لمواطنيها في تركيا ‎

حذرت السفارة السعودية في تركيا ، اليوم الخميس، مواطنيها من تعرضهم لعمليات استغلال من قبل بعض الشركات المحلية لتأجير السيارات بمطار طرابزون ومركز المدينة في تركيا.

وقالت السفارة في بيان نشرته وزراة الخارجية السعودية عبر تويتر: “ نظرًا لتعرض الكثير من المواطنين لعمليات استغلال من قبل بعض الشركات المحلية لتأجير السيارات بمطار طرابوزن ومركز المدنية وسحب مبالغ مالية من البطاقات (الائتمانية) لإصلاح السيارات عند تعرضها لحوادث أو أعطال بسيطة ومحاولة إجبارهم على دفع مبالغ مالية إضافية“.

تنبيه للمواطنين السعوديين#تركيا pic.twitter.com/og5uxEnDxX — Suudi Arabistan Krallığı-Türkiye السفارة في تركيا (@KSAembassyTR) July 17, 2019

ودعت السفارة مواطنيها إلى الحرص على التعامل مع شركات تأجير السيارات العالمية المعروفة وتجنب استئجار سيارات من أشخاص أو مكاتب غير معتمدة، مؤكدة على ضرورة التأكد من الحصول على نسخة من عقد التأجير، وأن يكون مكتمل البيانات ذات العلاقة ومبلغ التأجير.

كما دعت السفارة إلى الحرص على أن يكون عقد استئجار السيارة متضمنًا مبلغ التأمين الشامل (ما يسمى تأمين الصفر) عند الاتفاق على ذلك، مؤكدة عدم مغادرة موقع الحادث في حال وقع قبل وصول الجهات الأمنية المختصة والحصول على تقرير بالحادث.

وجددت السفارة دعوتها لمواطنيها بعدم التردد في الاتصال بها عند الحاجة.