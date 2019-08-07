السعودية تعلّق على التوترات في كشمير وجامو

علّقت المملكة العربية السعودية على القرار الهندي القاضي بإلغاء ”الحكم الذاتي“ لـ“جامو وكشمير“، وتقسيمها إلى جزءين يخضعان مباشرة لإدارة الحكومة المركزية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية ”واس“، عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قوله، إن المملكة العربية السعودية ”تتابع تطورات الأوضاع الحالية في إقليم جامو وكشمير الناتجة عن إلغاء الهند للمادة 370 من الدستور، والتي تكفل الحكم الذاتي لجامو وكشمير“.

وأشار إلى أن المملكة تعرب عن ”قلقها إزاء تطورات الأحداث الأخيرة“، وتؤكد أن ”حل النزاع يتم من خلال التسوية السلمية وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة“.

ودعت السعودية، وفقًا للمصدر، الأطراف المعنية إلى المحافظة على السلام والاستقرار في المنطقة، ومراعاة مصالح سكان الإقليم.

ويأتي التوتر الذي شاب كشمير، في أعقاب القرار الحكومي المفاجئ بإلغاء الحكم الذاتي في القسم الهندي من كشمير، الذي يشهد تمردًا ضد الحكم الهندي منذ العام 1989، إذ إن الإقليم مقسم بين الهند وباكستان منذ استقلالهما في العام 1947، ويتنازع البلدان ملكية الإقليم الذي شهد حربين بينهما.