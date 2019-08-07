السعودية تعلن اكتمال وصول حجاج الخارج من جميع المنافذ

أعلنت السلطات السعودية اكتمال وصول حجاج الخارج عبر جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

وقال مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، اليوم الأربعاء، إن عدد الحجاج الذين وصلوا لأداء فريضة الحج بلغ نحو مليون و839 ألف حاج.

وأشار اللواء اليحيى، خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة جدة، إلى ”توفير الكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة والمعدات المتطورة، لضمان تسهيل ودقة وسرعة إنهاء الإجراءات لكل حاج“.

وأضاف أن قوة الجوازات استعدت للمرحلة الثانية من خطتها لموسم الحج خلال الأيام المقبلة، في مرحلة مغادرة ضيوف الرحمن وعودتهم لأوطانهم بحفظ الله ورعايته.

ودعا مدير عام الجوازات جميع الحجاج القادمين من خارج المملكة إلى ”الالتزام بالمدة المحددة لمغادرتهم بعد أداء فريضة الحج والمحددة بالتأشيرة الممنوحة لهم؛ حتى لا يتعرضوا للمساءلة والعقوبة المقررة“.