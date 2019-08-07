السعودية.. تقديم دفعة جديدة من ”حساب المواطن“ قبل عيد الأضحى

أعلن برنامج ”حساب المواطن“ في المملكة العربية السعودية عن بدء إيداع الدفعة الحادية والعشرين، غدًا الخميس، بعد أن تم تقديم موعدها بمناسبة عيد الأضحى.

وكان المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطان قد صرح الأسبوع الماضي أنه بمناسبة إجازة عيد الأضحى المبارك، سيتم إيداع مخصص الدعم للدفعة الحادية والعشرين لمستفيدي برنامج حساب المواطن يوم الخميس الثامن من شهر أغسطس/آب.

يذكر أن إجمالي الدفعات التي أودعها حساب المواطن للمواطنين المستحقين للدعم، بلغ 47.7 مليار ريال منذ انطلاق البرنامج في ديسمبر/كانون الأول 2017، وحتى الشهر الماضي.