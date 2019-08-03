مرورًا بـ17 دولة.. 8 بريطانيين يصلون السعودية على دراجات هوائية لأداء الحج (صور)

وصل 8 بريطانيين إلى السعودية، اليوم السبت، على متن دراجات هوائية، بعد أن قطعوا رحلة استغرقت شهرين لأداء فريضة الحج.

ووفق صحيفة ”عكاظ“ المحلية، استقبل أهالي المدينة المنورة الحجاج البريطانيين بأنشودة ”طلع البدر علينا“، حيث أجهشوا بالبكاء، وسجدوا شكرًا لله عقب وصولهم، قاطعين مسافة 6500 كلم.

وذكرت قناة ”العربية“، أن الحجاج البريطانيين قدموا من بلدهم عبر درجات هوائية بعد أن مروا بـ17 دولة للوصول إلى المملكة، في رحلة استغرقت شهرين.

ونقلت عن قائد فريق الحجاج، طاهر أختر، قوله:“الرحلة روحانية، ورغم صعوبتها تظل من أروع الرحلات“.

وأشار أختر إلى ”صعوبات“ مرَّ بها فريقه خلال الرحلة، منها تقلبات الطقس، والمطر، والعواصف، والرطوبة، ونقص الأكسجين، إضافة إلى الطرق الصعبة، والحيوانات، والأفاعي.

ومن المقرر أن يُكمل الحجاج البريطانيون رحلتهم من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، للشروع في أداء مناسك الحج.

وفي وقت سابق، اليوم السبت، أعلنت السعودية وصول أكثر من مليون ونصف مليون شخص، إلى البلاد لأداء مناسك الحج.