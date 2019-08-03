السعودية.. وصول ذوي ضحايا هجوم نيوزيلندا لأداء الحج 

وصل ذوو ضحايا ومصابي حادث نيوزيلندا الإرهابي، اليوم السبت، إلى السعودية؛ لأداء فريضة الحج.

وأصدر العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، منتصف تموز يوليو الماضي، أمرًا ملكيًا باستضافة 200 حاج من ذوي ضحايا ومصابي الحادث، لأداء مناسك الحج.

وأفاد مركز التواصل الحكومي في المملكة عبر موقع ”تويتر“، بوصول ذوي الضحايا والمصابين، إلى مطار الملك عبد العزيز في مدينة جدة.

ونقل المركز، عن جيمس مونرو، سفير نيوزيلندا في السعودية، ترحيبه بمبادرة الملك سلمان.

وقال مونرو إن المبادرة ”ستساعد الحجاج من أسر ومصابي الحادث في المضي قدمًا في حياتهم والشفاء“.

ومنتصف آذار مارس الماضي، استهدف هجوم دموي مسجدين في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا؛ ما أسفر عن مقتل 50 مصليًا، وإصابة مثلهم في الواقعة التي أثارت تنديدًا دوليًا واسعًا.

وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلنت السعودية وصول أكثر من مليون ونصف مليون شخص، إلى البلاد لأداء مناسك الحج.