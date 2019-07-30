السعودية تسجل عجزًا بـ8.9 مليار دولار في الربع الثاني

قالت السعودية، اليوم الثلاثاء، إنها سجلت عجزًا قدره 33.5 مليار ريال (8.93 مليار دولار) في الربع الثاني من العام الحالي، بعدما أعلنت عن فائض بلغ 27.8 مليار ريال في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، والذي كان أول فائض لها منذ 2014.

وحققت المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، إيرادات نفطية قدرها 174.9 مليار ريال في الربع الثاني، بانخفاض 5% عن الفترة نفسها قبل عام، بينما بلغت إيراداتها غير النفطية 85.8 مليار ريال بانخفاض 4% على أساس سنوي.

وفي النصف الأول من العام، سجلت السعودية عجزًا بلغ 5.68 مليار ريال، وفقًا لبيانات نشرتها وزارة المالية السعودية، اليوم الثلاثاء.