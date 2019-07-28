تأجيل محاكمة سلمان العودة إلى ديسمبر المقبل.. أين ما روجه الإعلام القطري من إعدام وشيك؟

قررت محكمة سعودية، عقد جلسة جديدة في محاكمة الداعية سلمان العودة، في كانون الأول/ديسمبر المقبل، وذلك خلال جلسة الأحد حسب ما أفاد نجله.

وكتب عبدالله العودة في حسابه بـ ”تويتر“: ”لم يتم إحضار والدي إلى قاعة المحاكمة“، مضيفًا أن ”الجلسة المقبلة ستكون في كانون الأول/ديسمبر“.

وكان الإعلام القطري قد روج بكثافة واسعة منذ أشهر لمزاعم نشرها موقع ميديل إيست آي القطري -رغم أن مقره في بريطانيا- وجاء فيها أن العودة وعوض القرني وعلي العمري سيتم إعدامهم بعد وقت قريب من شهر رمضان المبارك.

ويبدو واضحًا الآن أن تلك المزاعم كاذبة، وجرى تداولها فقط من أجل إعادة تدوير عجلة الآلة الإعلامية القطرية في هجومها المستمر والمكثف على السعودية منذ قرار مقاطعة الدوحة.